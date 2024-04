Hoofd Israëlische militaire inlichtingendienst weg vanwege Hamas-aanslag

Het hoofd van de militaire inlichtingendienst van Israël, Aharon Haliva, heeft zijn ontslag ingediend. Hij is de eerste hooggeplaatste functionaris in Israël die opstapt vanwege de aanval van Hamas op 7 oktober.

Anderhalve week na die aanval nam hij de schuld al op zich voor het falen van de inlichtingendiensten. Daardoor konden de terroristen zo hard toeslaan, erkende hij.

Bij de aanval werden zo'n 1200 mensen in Israël gedood en ongeveer 250 ontvoerd naar de Gazastrook. De daaropvolgende oorlog in de Gazastrook heeft volgens de laatste cijfers de levens van meer dan 34.000 Palestijnen gekost.

Gitzwarte dag

Ook in zijn ontslagbrief schrijft Haliva dat de door hem geleide inlichtingendienst "de ons toevertrouwde taak niet heeft waargemaakt" en aanvaardt hij daarvoor de verantwoordelijkheid. "Ik draag die gitzwarte dag met me mee, dag na dag, nacht na nacht. Ik zal de verschrikkelijk pijn van oorlog altijd bij me dragen."

Hij vraagt om een diepgravend en gedegen onderzoek naar alle omstandigheden waardoor de aanval kon plaatsvinden.

Het Israëlische leger meldt dat chefstaf Halevi in samenspraak met defensieminister Gallant het ontslag van Haliva heeft aanvaard en hem heeft bedankt voor 38 jaar trouwe dienst. Zodra er een opvolger is gevonden, zwaait Haliva af.