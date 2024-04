Nederlanders houden rekening met extreem weer in vakantieplannen

Nederlanders houden bij hun vakantieplannen voor de komende zomer rekening met extreme weersomstandigheden, zoals de hitte en overstromingen van vorig jaar. Dat concludeert het Nederlands Bureau voor Toerisme en Congressen (NBTC) in een onderzoek onder duizend Nederlanders.

Ongeveer 38 procent van de Nederlanders laat extreme weersomstandigheden hun vakantiekeuze beïnvloeden. De meeste mensen doen dat door de bestemming aan te passen: ongeveer 20 procent. Anderen passen de vakantieperiode aan, boeken meer last-minute of letten extra op voorwaarden en verzekeringen bij het boeken.

Het is niet bekend welke landen of regio's vermeden worden. Vorig jaar kampten landen in het zuiden van Europa met hitte en droogte. Het noorden van Italië kreeg juist te maken met extreme regenval en hagel. Die extremen waren volgens wetenschappers "vrijwel onmogelijk" zonder klimaatverandering. Uit onderzoek bleek al dat alle hittegolven inmiddels een link hebben met klimaatverandering.

Meivakantie populair

Vooral de maand mei is populair om een vakantie te boeken, onderzocht het NBTC tevens. Een op de vijf Nederlanders is van plan om dan weg te gaan. Reisbrancheorganisatie ANVR kwam twee maanden geleden met dezelfde conclusie. In januari waren er 9 procent meer boekingen voor de meivakantie dan een jaar eerder, toen januari volgens de branche ook al een topmaand was.

Onder meer het letten op de kosten door de inflatie is volgens NBTC een reden voor een vakantie op een ander moment. "Er lijkt steeds meer behoefte aan vakantiespreiding te zijn. Dit kan zorgen voor meer keuzemogelijkheden en lagere prijzen voor consumenten", zegt directeur Jos Vranken.

Ongeveer 90 procent Nederlanders heeft al concrete vakantieplannen. Een jaar geleden was dat nog ongeveer 80 procent. Dat was het eerste jaar sinds de coronapandemie dat mensen zonder reisbeperkingen weer op vakantie konden gaan. Ongeveer een kwart is van plan om de eerstvolgende vakantie in eigen land door te brengen, 61 procent wil naar een ander Europees land en 13 procent gaat naar een ander continent.

Naast extreem weer zijn de stijgende prijzen voor 54 procent van de Nederlanders een reden om vakantieplannen aan te passen. Duurzaamheid speelt bij 41 procent een rol.