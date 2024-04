Komt er wel of geen limiet aan woekerhuren? Spanning stijgt nu parlement moet kiezen

De Jonge heeft aanpassingen gedaan om de critici tegemoet te komen. Maar in de Tweede Kamer zullen VVD, BBB, Forum voor Democratie en JA21 toch tegen stemmen. VVD-woordvoerder Peter de Groot ziet nu al de verkoop van huurhuizen en stagnerende nieuwbouw. "De minister verkoopt deze wet als een droom, maar in de realiteit is dit een nachtmerrie voor woningzoekenden."

Deze vier partijen hebben samen 35 zetels, nog geen meerderheid. Zekere steun is er wel van GroenLinks-PvdA, D66, SP, Partij voor de Dieren, Volt en de ChristenUnie, samen 52 zetels. CU-Kamerlid Pieter Grinwis spreekt over "een van de zwaar belobbyde wetten" en weet ook dat er een verkoopgolf komt. Toch stemt hij voor. "Ik kan niet accepteren dat jongeren in de steden een vermogen kwijt zijn en hun leven niet kunnen opbouwen door bijvoorbeeld niet aan kinderen te beginnen."

Wal en schip

Vandaag en woensdag staat het debat gepland en de opstelling van de grootste partij PVV kan belangrijk worden. De PVV-woordvoerder Barry Madlener - van huis uit makelaar - is kritisch en vreest dat het huuraanbod dreigt te verminderen. Het is bekend dat de PVV zijn voor- of tegenstem pas richting de stemming, mogelijk aanstaande donderdag, bekendmaakt. Madlener overlegt eerst met partijleider Wilders en die bepaalt uiteindelijk de PVV-stem.

Zonder PVV kan er in de Tweede Kamer een meerderheid komen, als NSC, Denk en SGP voor stemmen. De SGP wil er nu nog niets over kwijt. Met de SGP zijn er 78 zetels, een krappe meerderheid.

Minder rooskleurig

Maar zekerheid over het wel of niet afschaffen van de woekerhuren voor nieuwe contracten per 1 juli of 1 januari 2025 is er nog niet. De Eerste Kamer komt vervolgens aan de beurt en daar ziet het er minder rooskleurig uit voor De Jonge en de voorstanders.

In de Eerste Kamer is tegenstemmer BBB de grootste partij en heeft NSC geen zetels. Daar gaat het afhangen van de PVV of van de SGP. Ook daar zal het spannend worden, net als deze week in de Tweede Kamer. Het is nog onduidelijk wanneer de Eerste Kamer de wet behandelt.