Grote meerderheid kiezers Ecuador voor strengere veiligheidswetten

Een grote meerderheid van de kiezers in Ecuador heeft in een referendum ingestemd met maatregelen om criminaliteit harder aan te pakken. Volgens een snelle telling van de kiescommissie kregen de negen veiligheidsvoorstellen steun van 60 tot 73 procent van de kiezers. Twee economische wetwijzigingen, waaronder het invoeren van arbeidscontracten op uurloonbasis, werden afgewezen.

Ecuador gaat zwaar gebukt onder drugsgeweld en president Noboa wil daar harder tegen kunnen optreden. Hij vroeg de Ecuadoraanse kiezer onder meer toestemming voor strengere wapencontroles in de buurt van gevangenissen en het schrappen van borgtocht voor misdaden als ontvoeringen.

Ook wil Noboa vermoedelijke drugsbazen makkelijker kunnen uitleveren en wil hij het leger meer macht geven bij het bestrijden van drugscriminaliteit.

Cocaïneknooppunt

Op sociale media reageert Noboa opgetogen op de voorlopige uitslag. "Nu hebben we meer middelen in onze strijd tegen criminelen en zullen we de rust terugbrengen voor de gezinnen van Ecuador."

Het land wordt de laatste jaren geteisterd door bendegeweld, met name gerelateerd aan grootschalige cocaïnesmokkel vanuit buurland Colombia en Peru. Het aantal moorden is vorig jaar bijna verdubbeld naar 40 per 100.000 inwoners, een van de hoogste moordcijfers in de regio.

In januari werd Ecuador wereldnieuws toen een groep gewapende mannen een tv-studio bestormden en een live-uitzending overnamen.

Nieuwsuur maakte vorige zomer een overzicht over hoe Ecuador uitgroeide tot cocaïneknooppunt: