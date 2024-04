17-jarige Indiër Gukesh plaatst zich als jongste schaker ooit voor WK-finale

Bij het WK kandidatentoernooi in het Canadese Toronto namen acht schakers het tegen elkaar op. Gukesh haalde negen punten en moest daarna afwachten of dat voldoende was voor de winst.

De laatste partij tussen de Amerikaan Fabiano Caruana en de Rus Ian Nepomniachtchi eindigde in een remise, waardoor Gukesh bovenaan eindigde.

"Ik ben zo opgelucht en blij", zei Gukesh in een eerste reactie. "De wedstrijd tussen Caruana en Nepomniachtchi was bizar om te volgen. Ik ben heel erg emotioneel door deze overwinning."

Vorig jaar nam Nepomniachtchi het nog op tegen Liren om de wereldtitel. Het duel eindigde in 7-7, waarna de Chinees met een zege op rapid score won.