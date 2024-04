Steeds meer Nederlanders maken serieus werk van vergroenen tuin

Van de circa 5,5 miljoen tuinen in ons land ligt de helft vol met stenen, tegels en grind. Maar daar lijkt verandering in te komen. Steeds meer tuineigenaren denken serieus aan vergroenen: stenen en tegels eruit, groene planten, bloemen en struiken erin.

Dat blijkt ook uit de omzetcijfers van Tuinbranche Nederland. In 2023 hebben we met zijn allen 2,15 miljard euro uitgegeven aan tuinartikelen, zo'n vier procent meer dan in 2022. Dat komt deels door prijsverhogingen, "maar als we naar bijvoorbeeld de categorie bloemen & planten kijken, zien we onmiskenbaar dubbele groeicijfers", zegt Frank van der Heide, directeur van Tuinbranche Nederland.

"Uit recent onderzoek blijkt dat 30 procent van 2500 ondervraagde tuinbezitters de tuin wil vergroenen, en 30 procent antwoordt misschien. Dus daar zijn we heel blij mee."

50 graden

Ook IVN (Instituut voor Natuureducatie en Duurzaamheid) ziet een groeiende belangstelling in het vergroenen van de tuin. "Een groene tuin is belangrijk in het snel veranderende klimaat", zegt Noï Boesten van het IVN. "Een tegel wordt 's zomers al gauw 50 graden. Een tuin met planten heeft een oppervlaktewarmte van 20 graden. Dus je werkt op die manier enorm aan de hittestress", aldus Boesten vanochtend in het NOS Radio 1 Journaal.

Een bodem met planten en struiken neemt na een hoosbui ook meer water op. "Eén vierkante meter tuin kan al snel tien badkuipen water per jaar opvangen en vasthouden. Dat is gigantisch. Als we daar allemaal aan meewerken, is dat een enorme wateropslag."

En meer groen trekt ook vlinders, bijen en vogels. Boesten: "Het gaat slecht met de biodiversiteit, met insectensoorten in ons land zoals bijen en andere bestuivers als hommels en kevers. Met groen kun je een mooie route voor al die insecten aanleggen."

Vraag naar informatie

Het IVN ontwikkelde daarom tuinpakketten die via gemeenten worden weggeven bij het inruilen van tegels. "Op onze website zien we ook dat steeds meer mensen zoeken naar informatie over het onderwerp vergroening."

Tuinbranche Nederland heeft, om Nederland klimaatbestendiger te maken, de ambitie om de komende jaren 10 vierkante meter per tuin te vergroenen. "Als je dat 5,5 miljoen keer doet, heb je 55 miljoen vierkante meter. Precies de oppervlakte van Park De Hoge Veluwe. Dat zou toch geweldig zijn", zegt Van der Heide niet zonder eigenbelang.