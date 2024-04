Rechtszaak over de miljoenen van Sywert van Lienden van start

Hij heeft naar eigen zeggen geen geld voor juridische bijstand doordat het Openbaar Ministerie sinds 2022 beslag legt op zijn bezittingen. Dat gebeurde in het strafonderzoek naar de deal (waarover later meer). Ook de Stichting Hulptroepen Alliantie heeft beslag laten leggen op zijn vermogen.

De deken van de Amsterdamse Orde van Advocaten heeft afgelopen weekend bemiddeld tussen Van Lienden en de stichting, zo bevestigt ze na berichtgeving door het FD. Haar bemiddeling heeft ervoor gezorgd dat advocaat Jaap-Willem Roozemond namens Van Lienden de beslaglegging kan aanvechten. Dat gebeurt in een kort geding, dat volgens Roozemond ook deze week dient.

Zakenpartner Damme en hun bv zijn in de zaak vandaag vertegenwoordigd door een advocaat. Van Lienden en zijn advocaat Roozemond zijn wel bij de zaak aanwezig, maar als toeschouwer.

Deloitte: overheid wist ervan

Het ministerie van Volksgezondheid liet onderzoeksbureau Deloitte al onderzoek doen naar de mondkapjesdeal. Deloitte concludeerde in 2022 dat het ministerie voor het sluiten van de deal al wist dat Sywert en co winst konden maken.

Zorgminister Helder zei daar toen over dat inderdaad bekend was dat er winst kon worden gemaakt, maar niet dat het om zo veel geld zou gaan. "Daar was men niet van doordrongen."

Dit staat volgens de Volkskrant ook in de processtukken, die de krant heeft ingezien. Van Lienden en zijn zakenpartners zouden via 'kunstgrepen' onder meer inkopers van de overheid op het verkeerde been hebben gezet.

De uitspraak in de civiele zaak die vandaag begint wordt eind dit jaar verwacht.

Ook strafrechtelijk onderzoek

Naast deze civiele rechtszaak loopt er ook nog een strafrechtelijk onderzoek van het Openbaar Ministerie naar Van Lienden, Damme, Van Gestel over de deal. Of het ook tot een strafzaak komt, is nog onduidelijk. Het OM wil geen mededelingen doen over de status van dit onderzoek.

De Volkskrant citeerde in 2022 wel uitgeschreven teksten van geluidsopnames die onderdeel zouden zijn van het strafdossier. Daaruit komt naar voren dat Van Lienden en co al vroeg aanstuurden op een commerciële deal die hen miljonair zou maken. Ze spreken ook af om dat geheim te houden. Van Lienden zegt dat de eis is dat ze "gillend rijk" worden van de deal.

Volgens het OM hebben Van Lienden en de zakenpartners het netwerk en de goodwill van de stichting gebruikt om orders binnen te halen voor hun commerciële bedrijf. Ze worden verdacht van oplichting, verduistering en witwassen.