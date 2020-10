De Graafschap verrast met bekerzege op FC Twente, VVV herpakt zich na 13-0

De Graafschap bekert verder door een 3-1 overwinning op FC Twente - ProShots

De Graafschap heeft zich verrassend geplaatst voor de tweede ronde van het KNVB-bekertoernooi. De nummer drie van de Keuken Kampioen Divisie was in Enschede met 3-1 te sterk voor FC Twente. Ook sc Heerenveen en VVV-Venlo bekeren verder. De Friezen schakelden TOP Oss uit (3-1) en de Limburgers rekenden af met FC Den Bosch (4-2). Superboeren starten goed Het elftal van FC Twente, dat in de eredivisie prima aan het seizoen is begonnen, was op een aantal plekken gewijzigd. Doelman Jeffrey de Lange maakte zijn debuut, terwijl onder anderen Vaclav Cerny en Wout Brama op de bank begonnen. Na bijna twintig minuten kwam De Graafschap via Mohamed Hamdaoui op voorsprong. De linkerspits trok naar binnen en schoot de bal vanaf de rand van het strafschopgebied achter De Lange. Een kwartier later was het opnieuw raak voor de bezoekers. De Graafschap zette de defensie van Twente volop onder druk, waarna Joey Konings profiteerde van slecht uitverdedigen.

De uitslagen in de eerste ronde van het KNVB-bekertoernooi - NOS

Twente-coach Ron Jans reageerde met een drietal wissels na rust. De thuisploeg ging beter spelen en halverwege de tweede helft tekende de 19-jarige debutant Casper Staring voor de aansluitingstreffer. In het vervolg was Twente een aantal keer dicht bij de gelijkmaker, maar het was De Graafschap dat nog een keer scoorde. Verdediger Julian Lelieveld gooide het duel in blessuretijd in het slot door voor 3-1 te zorgen. VVV-goalie Van Crooy met schrik vrij Bij de wedstrijd tussen VVV-Venlo en FC Den Bosch speelde Delano van Crooy opnieuw een hoofdrol. De Limburgse doelman, die afgelopen zaterdag dertien keer moest vissen in het thuisduel met Ajax, stond met een blunder aan de basis van de eerste treffer van de wedstrijd. Vlak voor rust liet Van Crooy de bal na een voorzet van Den Bosch-aanvaller Don Bolsius uit z'n handen glippen. Romano Postema zette de bezoekers vervolgens op voorsprong.

VVV-doelman Van Crooy juicht na de 2-1 tegen Den Bosch - ProShots

Tot opluchting van Van Crooy draaide VVV het duel in de tweede helft binnen enkele minuten om. Eerst tekende Georgios Giakoumakis voor de gelijkmaker, waarna Jafar Arias even later de 2-1 binnenschoot. Na een rake penalty van Giakoumakis werd het een kwartier voor tijd 3-1. Den Bosch mocht na de tweede goal van Postema nog even hopen op een goed resultaat, maar Tobias Pachonik bepaalde de eindstand namens VVV in de slotfase op 4-2.

De spelers van Heerenveen vieren de treffer van Joey Veerman (links) - ProShots