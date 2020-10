De Graafschap verrast met bekerzege op FC Twente

Een kwartier later was het opnieuw raak voor de bezoekers. De Graafschap zette de defensie van Twente volop onder druk, waarna Joey Konings profiteerde van slecht uitverdedigen.

Het elftal van de Tukkers, die in de eredivisie prima aan het seizoen zijn begonnen, was op een aantal plekken gewijzigd. Doelman Jeffrey de Lange maakte zijn debuut, terwijl onder anderen Vaclav Cerny en Wout Brama op de bank begonnen.

De Graafschap heeft zich verrassend geplaatst voor de tweede ronde van het KNVB-bekertoernooi. De nummer drie van de Keuken Kampioen Divisie was in Enschede met 3-1 te sterk voor FC Twente.

Twente-coach Ron Jans reageerde met een drietal wissels na rust. De thuisploeg ging beter spelen en halverwege de tweede helft tekende de 19-jarige debutant Casper Staring voor de aansluitingstreffer.

In het vervolg was Twente een aantal keer dicht bij de gelijkmaker, maar het was De Graafschap dat nog een keer scoorde. Verdediger Julian Lelieveld gooide het duel in blessuretijd in het slot door voor 3-1 te zorgen.

Twee clubs al eerder door

Gisteren plaatsten Excelsior en Go Ahead Eagles zich al voor de volgende ronde van het bekertoernooi. Vanavond komen onder meer sc Heerenveen en FC Utrecht nog in actie.