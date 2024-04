Stam en Schoon verliezen finale van prestigieus beachvolleybaltoernooi

Katja Stam en Raïsa Schoon zijn er niet in in geslaagd het prestigieuze beachvolleybaltoernooi in het Mexicaanse Tepic te winnen. In de finale verloor het Nederlandse duo met 21-14, 19-21, 19-17 van Tanja Hüberli en Nina Brunner uit Zwitserland.

Het Elite 16-toernooi in Mexico, met totaal een prijzengeld van 150.000 dollar (circa 140.000 euro) geldt als een van de belangrijkste evenementen van het jaar voor de beachvolleyballers.

Stam en Schoon, die achtste staan op de wereldranglijst, hielden in de eerste set lange tijd gelijke tred met de Europees kampioen. Bij 16-14 maakten Hüberli en Brunner vijf punten op rij en sleepten daarmee de setwinst binnen.

Daarna pakte het Nederlandse duo wel de tweede set. In de beslissende derde set kregen Hüberli en Brunner (nummer 9 van de wereld) bij 14-13 hun eerste matchpoint.

Stam en Schoon werkten tot viermaal toe een matchpoint weg. Maar bij 18-17 sloegen de Zwitsers wel toe.

Olympische Spelen

Eerder dit jaar wonnen Stefan Boermans en Yorick de Groot nog het eerste Elite16-toernooi in Qatar. Zij meldden zich in Mexico ziek af voor het duel met de Brazilianen George en Andre. Steven van de Velde en Matthew Immers sneuvelden in de kwartfinale.

De tweede plaats levert Schoon en Stam zoveel punten op voor de wereldranglijst dat deelname aan de Olympische Spelen zo goed als zeker is. De andere Nederlandse beachvolleyballers kunnen zich in juni nog kwalificeren voor de Spelen in Parijs.