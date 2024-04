Gemeenten sterk verdeeld over sekswerk vanuit huis

Maar ook met nieuwe wetgeving blijven risico's bestaan, denkt Leeuwarden. "Een pooier kan woningen huren en daar zijn sekswerkers in te werk stellen zonder dat dit in strijd is met de wet, het beleid of het bestemmingsplan." De gemeente wil daarom de mogelijkheid houden om thuisontvangst te weigeren.

Vergunning

Om ongewenste situaties te voorkomen, is volgens de plannen straks een vergunning nodig. Voorstanders verwachten zo meer zicht op een kwetsbare branche en hopen uitbuiting beter te kunnen bestrijden.

"Het is een illusie dat sekswerkers die te maken hebben met misstanden een vergunning aanvragen", reageert de gemeente Hilversum, die thuisontvangst nu al toestaat. Met een vergunningsplicht zal juist de meest kwetsbare groep in de illegaliteit verdwijnen, denkt de gemeente.

Ook Tilburg ziet niets in het voorstel. "Sekswerkers zonder vergunning worden juist kwetsbaarder voor dwang, geweld en chantage." Misstanden aanpakken kan ook prima zonder vergunning, zegt de gemeente.

Tegenstanders vinden dan ook dat de wet zijn doel voorbij schiet. "Als sekswerkers zonder vergunning slachtoffer worden van intimidatie, afpersing, dwang of geweld zal dat altijd onder de radar blijven, omdat ze zelf strafbaar zijn", concludeert de gemeente Doetinchem.

Gesprek

Om in aanmerking te komen voor een vergunning, zouden sekswerkers eerst op gesprek moeten bij de gemeente. Die moet dan onder andere beoordelen of een prostituee echt zelfstandig is, minimaal 21 jaar is en niet wordt gedwongen.

Niet alle gemeenten zijn ervan overtuigd dat ze de situatie goed kunnen inschatten. "Voor een sekswerker hangt veel af van het gesprek", zegt Dordrecht. "Je kunt je afvragen of iemand open kaart zal spelen."

Veel gemeenten geven aan dat ze er vanwege de voor- en nadelen nog niet uit zijn of ze de voorgestelde landelijke regels steunen of niet. Sekswerkers zelf zien de wet in ieder geval niet zitten. Er is veel weerstand tegen verplichte registratie, omdat niet iedereen wil dat hun baan bekend wordt. Ook zijn ze bang dat klanten worden gecriminaliseerd als sekswerkers niet over de juiste papieren beschikken.

Ook de GGD'en zijn tegen het in hun ogen "repressieve" wetsvoorstel. Zij zeggen dat ze geen rol willen hebben in de handhaving of bij beoordelingsgesprekken.