Opnieuw bendegeweld in Haïtiaanse hoofdstad Port-au-Prince

Gewapende bendes hebben opnieuw aanvallen uitgevoerd op delen van de Haïtiaanse hoofdstad Port-au-Prince. De aanvallen vinden plaats voorafgaand aan de installatie van een overgangsraad die de taken van premier Henry tijdelijk moet overnemen en de orde moet herstellen.

Er zijn branden en zware vuurgevechten gemeld in het centrum van de hoofdstad. Lokale media spreken van een "slagveld tussen de politie en gewapende bendes". Er zijn onder meer geweerschoten van automatische wapens gehoord in de buurt van het nationale paleis.

Op sociale media circuleren audiofragmenten waarop bendeleider Jimmy 'Barbecue' Cherizier te horen zou zijn. Hij zou zijn bendeleden oproepen om huizen in brand te steken in Delmas, een arme wijk in de hoofdstad, waar hij is opgegroeid. "Ga door met het in brand steken van huizen, laat iedereen vertrekken", zegt een mannenstem in een van de fragmenten.

In een ander fragment zegt de man dat hij kannen met benzine heeft gestuurd: "Je hoeft niet te weten welk huis. Verbrand elk huis dat je tegenkomt. Steek het vuur aan", zegt hij. Persbureau Reuters heeft de fragmenten niet onafhankelijk kunnen verifiëren, maar heeft wel getuigen gesproken die huizen in brand heeft zien staan.

Overgangsraad

De nieuwe geweldsgolf in de hoofdstad vindt plaats op het moment dat er voorbereidingen plaatsvinden om de negenkoppige overgangsraad in te stellen. Die moet de weg vrijmaken voor een nieuwe premier, die met een nieuwe regering weer orde en veiligheid moet herstellen in het door corruptie en bendegeweld geteisterde land. Onduidelijk is echter wie precies in de raad zitting gaat nemen, en op welke termijn dat besloten moet zijn.

Twee weken geleden werd bekend dat die raad er zou komen in Haïti. De eerste taak van de overgangsraad is het aanstellen van een nieuwe premier die samen met de raad een regering zal vormen van het Caribische land.

De impopulaire en niet verkozen premier Henry zei vorige maand dat hij zal opstappen zo gauw er een opvolger in beeld is, maar uit het plan blijkt dat Henry wel zeggenschap krijgt over de samenstelling van de raad. Politieke tegenstanders beschuldigen Henry er nu van dat hij de overgang bewust vertraagt, om zijn greep op de macht niet te verliezen.

Haïti verkeert al jaren in een crisis. Dat komt onder meer door natuurgeweld, politieke instabiliteit en daaruit voortvloeiend geweld. In 2021 kwam het bendegeweld tot een kookpunt toen premier Moïse werd vermoord.

Daarna kwam interimpremier Henry aan de macht. Hij beloofde snel met nieuwe verkiezingen te komen, maar maakte die belofte niet waar. Sinds 2016, toen Moïse aan de macht kwam, zijn er geen verkiezingen meer geweest.