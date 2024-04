Gestolen standbeeld koning Ramses II na 30 jaar terug in Egypte

Egypte heeft een 3400 jaar oud standbeeld van het hoofd van koning Ramses II weer terug. Het standbeeld werd zo'n dertig jaar geleden gestolen en het land uit gesmokkeld, zegt het ministerie van Oudheden.

Het beeld is nu in het museum van Egypte in de hoofdstad Caïro, maar wordt niet tentoongesteld. Het ministerie zegt dat het wordt gerestaureerd.

Het beeld werd ruim dertig jaar geleden gestolen uit de Ramses II-tempel in de oude stad Abydos in het zuiden van Egypte. De exacte datum is niet bekend, maar hoofd repatriëring Abdel Gawad van antiquiteiten in Egypte, zegt dat het stuk naar schatting eind jaren tachtig of begin jaren negentig is gestolen.

"Dit hoofd maakt deel uit van een groep standbeelden van koning Ramses II die naast een aantal Egyptische goden zit", zegt Gawad. Ramses II was een van de machtigste farao's uit de Egyptische oudheid. Hij staat ook bekend als Ramses de Grote en was de derde farao van de negentiende Egyptische dynastie. Hij heerste van 1279 tot 1213 voor Christus.

Te koop in Londen

De autoriteiten zagen het beeld toen het in 2013 te koop werd aangeboden op een tentoonstelling in Londen. Daarna verhuisde het beeld naar verschillende landen en kwam uiteindelijk in Zwitserland terecht.

Egypte werkte samen met de Zwitserse autoriteiten om de rechtmatige eigendom vast te stellen. Zwitserland overhandigde het beeld vorig jaar aan de Egyptische ambassade in Bern, maar Egypte bracht het beeld recentelijk pas terug naar eigen land.