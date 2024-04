Omstreden abortuswet kan Donald Trump swing state Arizona kosten

Sinds het Hooggerechtshof het landelijke recht op abortus in de Verenigde Staten bijna twee jaar geleden terugdraaide, mogen staten zelf beslissen of ze abortus willen verbieden of niet. Het heeft in veel staten geleid tot strengere abortuswetgeving. In Arizona is nu een politieke strijd losgebarsten over de herinvoering van een 160 jaar oude anti-abortuswet, die stamt uit de tijd van de Amerikaanse burgeroorlog toen vrouwen nog geen stemrecht hadden.

Al voordat het hoogste hof van het land uitspraak deed, werd abortus tot op zekere hoogte in staten verboden maar dan waren er uitzonderingen in gevallen van incest en verkrachting. In Arizona herstelde het hooggerechtshof van de staat eerder deze maand een wet uit 1864. Als de wet er binnenkort ingaat, betekent dat dat abortussen slechts zijn toegestaan als het leven van de vrouw ermee kan worden gered. Overtreding kan celstraffen opleveren tot vijf jaar.

Het zou een einde maken aan een abortuswet uit 2022, die abortus in Arizona toestaat tot de 15e week van de zwangerschap. Maar als het aan de Democraten ligt, komt het niet zo ver. Na de uitspraak van het statelijke hof dienden ze gelijk een voorstel in om het verbod uit 1864 uit het wetboek te schrappen.

De Republikeinen wilden niet over het voorstel stemmen en schorsten de zitting. De Democraten schreeuwden hen na terwijl ze de vloer verlieten: "Jullie hebben bloed aan jullie handen!" Ook een tweede poging eerder deze week mislukte. De Democraten kwamen één stem tekort.

'In 1940 meer rechten'

Toch heeft Democratisch Congreslid Stephanie Stahl-Hamilton, die het voorstel indiende, er nog vertrouwen in: "We zullen doorgaan." Ze vindt de kwestie zo urgent dat het die inzet volgens haar ook verdient: "De overgrootmoeder van mijn dochter had in 1940 meer rechten dan zij nu heeft in 2024."

In een abortuskliniek in Phoenix, Arizona werkt dokter Barbara Zipkin. In de kliniek loopt een klein hondje rond, bedoeld om troost te geven aan vrouwen. Ook hangen er overal posters, bedoeld om vrouwen gerust te stellen. Zipkin is heel boos over de beslissing van het Hooggerechtshof: "Vrouwen zijn zo bang dat ze de kliniek nu haastig opbellen omdat ze vrezen dat ze over twee weken geen keus meer hebben."

En niet alleen dat frustreert haar: "Een verbod op abortus heeft zoveel effect op hun leven, het is een te belangrijk onderwerp om spelletjes mee te spelen. En dat is wat precies wat er nu gebeurt: we zijn een pion in hun politieke spel. Dat is simpelweg verkeerd."

Bij een speeltuintje in een buitenwijk in Phoenix staat Chelsea, ze duwt de schommel. Haar zoontje zit in de schommel. Ze heeft al twee kinderen, maar ze kon er nu geen derde kind bij hebben. Daarom is ze een abortus ondergaan: "Ik was doodsbang, als ik langer had gewacht was het misschien onmogelijk geweest."

Ze is een alleenstaande moeder, en vindt het nu al lastig om rond te komen. In combinatie met problemen met mentale gezondheid vindt ze het geen goede situatie voor een kind. Voor vrouwen in soortgelijke situaties houdt ze haar hart vast: "Er zijn veel redenen waarom vrouwen een abortus krijgen, en om dat recht weg te nemen, is onmenselijk."