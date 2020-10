Man valt willekeurige voorbijgangers aan in Voorschoten

De politie is op zoek naar een man die in Voorschoten mensen heeft aangevallen. In de afgelopen twee weken zijn vijf aangiftes binnengekomen van mensen die vanuit het niets werden geslagen. Een vrouw die met een voorwerp werd geslagen, moest worden behandeld in het ziekenhuis.

Volgens de politie tonen de mishandelingen veel overeenkomsten. De slachtoffers, in de leeftijd van 15 tot 79 jaar, werden in alle gevallen door een voorbijganger in het gezicht of tegen het hoofd geslagen. Dit gebeurde steeds aan het eind van de middag of het begin van de avond.

Het is nog onduidelijk wie de aanvaller is en wat hem beweegt. Slachtoffers zijn niet beroofd, ook lijkt de dader geen seksueel motief te hebben.

Dader

De politie vermoedt dat het steeds dezelfde aanvaller is. Er wordt gezocht naar een getinte man van tussen de 16 en 20 jaar met donkere krullen. Hij lijkt voornamelijk actief rond de sportvelden in de wijk Adegeest. "Maar we hebben ook aangiftes van andere plekken", zegt een woordvoerder van de politie tegen Omroep West.

De politie is op zoek naar beelden en roept getuigen op om zich te melden.