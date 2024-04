Real geeft Barcelona enorme dreun in Clásico en nadert kampioenschap

FC Barcelona moest winnen in El Clásico in Madrid om nog kans te maken op het kampioenschap van Spanje. Dat had gekund met twee keer een voorsprong in Bernabéu, maar Real kwam twee keer terug en in blessuretijd werd Jude Bellingham de matchwinner voor de thuisploeg: 3-2.

Frenkie de Jong viel vlak voor rust uit met een enkelblessure. Per brancard werd de Oranje-international van het veld gedragen.

Door de 3-2 zege van Real werd het verschil tussen de koploper en de nummer twee niet kleiner, maar juist groter. Met zes speelrondes te gaan in LaLiga vergrootte Real de voorsprong van acht naar elf punten. De 35ste landstitel voor de Koninklijke is nabij.