Alex Klaasen en Peter van de Witte winnen Annie M.G. Schmidtprijs

Alex Klaasen en Peter van de Witte hebben de 32e Annie M.G. Schmidtprijs gewonnen. Ze wonnen de prijs voor het lied 152W96TH street. Het lied is onderdeel van het theaterstuk No Ponies van Klaasen. Hij schreef de tekst en Van de Witte de muziek. De prijs werd uitgereikt in de Kleine Komedie in Amsterdam.

"Tekstschrijver en componist rekken met bravoure de grenzen op van wat een Nederlands theaterlied kan zijn", oordeelt de jury in het rapport. In het lied zingt Klaasen over paniekaanvallen die hij kreeg tijdens een verblijf in New York.

"Alex Klaasen vertolkt zijn nachtmerrie weergaloos. Z'n stem vol levensgretigheid, dan weer dof van ellende, dan weer weemoedig. Elke zin met een timing alsof de paniekaanval nu aan de hand is", aldus de jury.