Atalanta klopt na Liverpool ook Monza en staat steviger op Europese plek

Atalanta Bergamo heeft in de Italiaanse Serie A op bezoek bij Monza met 1-2 gewonnen. Bij Atalanta, dat deze week Liverpool uitschakelde in de Europa League, was Mitchel Bakker de enige Nederlander met een basisplaats. Hans Hateboer, Teun Koopmeiners en Marten de Roon zaten op de bank.

Door de overwinning staat Atalanta zesde, dat is een positie die aan het einde van het seizoen recht geeft op Europa League-deelname.