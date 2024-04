Feyenoord na bekerwinst: 'Niet de blijdschap van een titel, wel bekroning seizoen'

In zijn eerste bekerfinale als hoofdcoach leidde Arne Slot Feyenoord naar de winst tegen NEC. Het is voor Slot zijn tweede hoofdprijs met de Rotterdammers, na het landskampioenschap van vorig seizoen.

"Natuurlijk ben ik blij met deze prijs", zegt Slot. "Het is niet de blijdschap van een titel, daar is niets mee te vergelijken. Het is wel een bekroning op een seizoen waarin we heel moeilijk te verslaan zijn geweest. In 2024 zijn we nog niet verslagen en we zijn ons blijven ontwikkelen."

Met de tweede plaats al veilig in de eredivisie en de beker als tastbare prijs spreekt Slot van een goed seizoen. "Het is geen top of geweldig seizoen. Dan hadden we de titel moeten prolongeren. Dat had gekund als PSV niet zo belachelijk goed was geweest."

Rare wedstrijd

Na een mindere eerste helft tegen NEC in De Kuip speelde Feyenoord een betere tweede helft. Vlak na een langdurige onderbreking, nadat door vuurwerk in een van de grachten achter het doel brand was ontstaan, maakte Igor Paixão het enige doelpunt.

"Het was een rare middag", zei Slot. "De eerste helft kwam moeizaam op gang, zeker vanuit ons perspectief. De tweede helft kwamen we wel goed naar buiten, toen moesten we naar binnen en kwamen we daarna weer goed naar buiten."