'Bartomeu, de voorzitter die Koeman naar Barcelona haalde, stapt op'

Volgens correspondent Edwin Winkels hoeft Koeman nog niet meteen te vrezen. "Vooralsnog blijft hij gewoon. Nu Bartomeu opgestapt is, is er zelfs niemand die hem kan ontslaan", legt Winkels uit bij Langs de Lijn En Omstreken.

Wat zijn vertrek voor gevolgen heeft voor Koeman is nog onduidelijk. Op korte termijn zal er voor het eerste elftal van Barcelona weinig veranderen, als er een bewindvoerder tijdelijk de taken als voorzitter overneemt. Daarna zullen er nieuwe verkiezingen worden uitgeschreven.

"De nieuwe stemming is dus nu in januari in plaats van april/mei. Dan krijg je wel mensen die andere trainers zouden willen, maar voorlopig is hij veilig", aldus Winkels.