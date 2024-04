De Jong per brancard van het veld tijdens Real-Barcelona, opnieuw enkelblessure

Frenkie de Jong is tijdens El Clásico met een brancard van het veld gedragen. De middenvelder van Barcelona kwam vlak voor rust in duel met Real Madrid-middenvelder Federico Valverde en raakte daarbij geblesseerd aan zijn enkel.

De Oranje-international sloeg de handen voor zijn gezicht en werd zichtbaar aangeslagen afgevoerd. Het lijkt te gaan om een ernstige kwetsuur, maar in hoeverre De Jongs deelname aan het EK in gevaar komt is niet bekend.

De eerste wedstrijd van het Nederlands elftal op het EK is op 16 juni tegen Polen.

Weer de rechterenkel

Het gaat weer om de rechterenkel van De Jong. Daar raakte hij begin maart ook aan geblesseerd. Daarna miste de middenvelder onder meer twee interlands met Oranje. Hij maakte deze maand juist weer zijn rentree bij Barcelona.