Hockeybond nog niet van corona-affaire af: Kampong gaat in beroep

Kampong-coach Roelant Oltmans ontkende na de wedstrijd dat het weggaan van Janssen iets te maken had met een positieve test. Later gaf Kampong toe dat dit toch wel het geval was geweest.

In de rust van Tilburg-Kampong (25 september) bleek Kampong-speler Janssen besmet met het coronavirus, waarna de Oranje-international halsoverkop huiswaarts keerde. Hij stond in de eerste helft nog gewoon op het veld.

Kampong wil herziening van de drie punten in mindering en het overspelen van het hoofdklasseduel met Tilburg. "Dit verzoek wordt in behandeling genomen. We doen geen mededelingen totdat er een onherroepelijke beslissing is", aldus de KNHB.

Er kan nog geen punt achter de corona-affaire rond Kampong gezet worden. De hockeyclub is bij de hockeybond KNHB in beroep gegaan tegen de straf voor het handelen rond de positief geteste Jip Janssen.

Kampong had betoogd dat Janssen niet in quarantaine had hoeven zitten, aangezien hij geen coronaklachten had en uit voorzorg een commerciële test had ondergaan.

De straf van drie punten in mindering voor Kampong, het overspelen van het duel met Tilburg en een boete van 500 euro werd opgelegd door de competitieleiding van de hockeybond. De tuchtcommissie van de KNHB kwam eerder tot de conclusie dat ze niet bevoegd is om te oordelen over de speelgerechtigdheid van een speler.