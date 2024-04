Netanyahu getergd om mogelijke sancties VS tegen orthodox legerbataljon

Premier Netanyahu heeft fel gereageerd op mediaberichten dat de Verenigde Staten sancties willen opleggen aan een Israëlisch legerbataljon wegens mensenrechtenschendingen.

Het Amerikaanse nieuwsmedium Axios en de Israëlische krant Haaretz berichtten gisteren voor het eerst over de veronderstelde Amerikaanse plannen. Hoewel de Amerikaanse regering nog niets officieel bekend heeft gemaakt, heeft minister Gantz al aan de Amerikaanse Buitenlandminister Blinken gevraagd om de sanctie te heroverwegen. Volgens regeringsbronnen die onder meer persbureau Reuters sprak, worden de sancties waarschijnlijk morgen bekendgemaakt.

Geen materieel uit de VS

Als dat inderdaad het geval is, is het de eerste keer dat de VS een legereenheid uit Israël bestraft. De sancties zouden volgens de Israëlische website Walla! News betekenen dat de eenheid geen materieel meer zal ontvangen dat uit Amerika afkomstig is. Ook mogen commandanten en soldaten van het bataljon dan niet meer deelnemen aan gezamenlijke trainingen van het Amerikaanse en Israëlische leger.

"Ik zal met alles wat ik in mijn macht heb vechten tegen iedereen die denkt dat zij sancties kunnen opleggen aan een eenheid van het Israëlische leger", zei Netanyahu. De radicaal-rechtse minister van Nationale Veiligheid Ben-Gvir reageert eveneens fel en stelt dat de sancties "een overschrijding van een rode lijn zijn".

Gantz noemt het voorgenomen besluit eveneens een fout. "Ik heb veel respect voor onze Amerikaanse vrienden, maar sancties opleggen aan een legereenheid is een gevaarlijk precedent en is een verkeerd signaal aan onze gezamenlijke vijanden in een tijd van oorlog." Volgens hem heeft Israël een sterk en onafhankelijk rechtssysteem dat dit soort gevallen zelf kan onderzoeken.

Gebeurtenissen voor 7 oktober

Israëlische media en ministers stellen dat de sancties worden opgelegd tegen de Netzah Yehuda-eenheid, een legereenheid van zo'n duizend man waarin ultraorthodoxe Joden dienen. De eenheid was tot eind 2022 vooral actief op de Westelijke Jordaanoever, maar is sindsdien ingezet in het noorden van Israël en aan de zuidelijke grens van de Gazastrook.

De verwachte sancties hebben geen betrekking op activiteiten van de groep sinds het begin van de oorlog tegen Hamas in Gaza op 7 oktober, maar op mogelijke mensenrechtenschendingen die voor de oorlog zijn gepleegd.

'Moreel falen'

De eenheid kreeg veel Amerikaanse kritiek te verduren nadat in 2022 een Palestijnse Amerikaan stierf nadat hij door Netzah Yehuda gevangen was genomen bij een checkpoint op de Westelijke Jordaanoever. De bijna tachtigjarige man werd onder meer gedwongen om lange tijd op zijn buik te liggen en stierf uiteindelijk aan hartfalen.

Op aandringen van de Amerikaanse regering stelde het leger toen dat het ging om een "hevige en ongelukkige gebeurtenis die het resultaat was van moreel falen en slechte beslissingen van de soldaten".

Een officier kreeg een waarschuwing en twee anderen mochten geen leidinggevende positie meer hebben, maar strafrechtelijke vervolging bleef uit. Sindsdien onderzoekt Amerika andere gevallen van mogelijke mensenrechtenschendingen van de eenheid.

Radicale kolonisten

De afgelopen tijd leggen steeds meer landen sancties op tegen extremistische Israëlische kolonisten en groeperingen. Zij maakten zich schuldig hebben aan geweld of oproepen tot geweld tegen Palestijnen op de Westelijke Jordaanoever. Afgelopen vrijdag kondigde de EU onder meer sancties aan tegen vier radicale kolonisten.

Alle tegoeden die zij mogelijk in Europa hebben zijn bevroren en Europeanen mogen hen niet van geld voorzien of zaken met hen doen. Het viertal mag bovendien niet meer naar Europa reizen. Ook de VS stelde al eerder sancties in tegen kolonisten en organisaties die geweld van kolonisten tegen Palestijnen ondersteunen.