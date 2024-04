WHO slaat alarm over vogelgriep, al is kans op nieuwe pandemie klein

Het nieuws over de Amerikaanse koeien zorgde voor veel verbazing bij Arjan Stegeman, Hoogleraar gezondheidszorg landbouwhuisdieren van de Universiteit Utrecht. "Als iemand een jaar geleden tegen mij gezegd zou hebben dat koeien besmet zouden raken, zou ik hem voor gek verklaard hebben."

Want tot nu toe raakten vooral roofdieren geïnfecteerd. Die eten vogels die zijn overleden aan vogelgriep. Koeien doen dat in principe niet.

Waarom zijn ze dan toch besmet? "Dat is een heel goede vraag. We weten het niet precies, maar het meest waarschijnlijk is dat het via voer of drinkwater is gebeurd."

Koeien ruimen?

Als op een Nederlandse boerderij besmette kippen zijn, worden preventief alle soortgenoten daar geruimd om de kans op verdere verspreiding te verkleinen. Maar Amerika liet de besmette koeien in leven. Zij waren na een paar weken hersteld van het virus.

In Nederland zijn nog geen afspraken gemaakt over wat te doen bij besmette koeien of geiten. Thijs Kuiken denkt dat we net als Amerika die dieren in leven kunnen houden. "Want dieren die een besmetting door hebben gemaakt, zijn vrij van het virus en dus ook immuun."

Beter zicht op het virus

Een team van deskundigen wil dat het kabinet beter onderzoekt of vogelgriep ook al Nederlandse herkauwers heeft bereikt. Dat zou kunnen door bloedmonsters te bekijken van zoogdieren die zijn overleden in gebieden waar veel vogels leven.

Het is nog niet bekend of dat onderzoek er daadwerkelijk komt. Wel zegt Diergezondheidsdienst Royal GD dat Nederland een goed werkend systeem heeft om dieren zoals runderen, schapen en geiten te monitoren. "Wij achten de kans dat er op dit moment vogelgriep rondgaat bij runderen in Nederland zeer klein."

Toch hoopt diergeneeskundige Stegeman dat het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit snel aanvullende maatregelen neemt.

"We moeten zo snel mogelijk begrijpen wat maakt dat het virus zich kan verspreiden tussen tussen koeien en tussen bedrijven. Want op het moment dat we dat begrijpen, kunnen we ook nagaan of we daar iets aan kunnen doen om het in te dammen."