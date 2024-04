Schuivende rioolbuizen oorzaak zinkgat in Venlo

Het zinkgat in Venlo waar gisteren een auto in terechtkwam, is ontstaan door verschoven rioolbuizen. Doordat water uit de buizen stroomde, spoelde de grond onder het wegdek geleidelijk weg. Daardoor kon de weg gistermiddag plotseling instorten, meldt regionale omroep L1 op basis van een onderzoek van de gemeente.

Gisteravond hebben inspecteurs het gat met camera's onderzocht en ze kwamen erachter dat de rioolbuisdelen niet meer goed aansloten. Inmiddels is het gat volgestort met zand. De weg is nog steeds afgesloten.

De auto die kwam aanrijden op het moment dat de weg instortte, zakte uiteindelijk volledig weg in de kuil. Het zinkgat had een afmeting van ongeveer vier bij vijf meter.

De bestuurder en de twee kinderen op de achterbank kwamen met de schrik vrij: