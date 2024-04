Als rook is opgetrokken, wint Feyenoord bekerfinale van NEC

Na vier verloren bekerfinales (in 1973, 1983, 1994 en 2000) was NEC naar De Kuip afgereisd om geschiedenis te schrijven. Aan de steun lag het niet. De 17.500 NEC-fans zorgden in 160 bussen en talloze auto's voor een rood-zwart-groen lint op de snelweg richting Rotterdam.

Ook de Feyenoord-fans waren in eigen huis uiteraard ruim vertegenwoordigd. Het enorme groenwitte spandoek van de Rotterdammers met de tekst 'Destroyer of dreams', 'Vernietiger van dromen', gaf klip en klaar de intenties van Feyenoord weer.

Lange ballen

NEC maakte er vanaf de start een echte wedstrijd van in een zonovergoten Kuip. Met lange ballen onder meer. Daarmee stuurde ex-Feyenoorder Calvin Verdonk spits Koki Ogawa weg, maar Dávid Hancko greep in voordat de spits gevaarlijk kon worden.

In de achtste minuut kwam NEC voor het eerst dicht bij de goal. Bart van Rooij zette voor van rechts en Youri Baas had een krachtige kopbal in huis. Op de lijn bracht Timon Wellenreuther knap redding en in tweede instantie had de keeper de bal klemvast.