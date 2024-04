Gravenberch houdt titeldroom Liverpool levend met eerste competitiegoal

Liverpool kwam na ruim een halfuur spelen op voorsprong uit een vrije trap van Trent Alexander-Arnold. 1-0 leek ook de ruststand te worden, maar de Belg Timothy Castagne strafte slordig uitverdedigen van Liverpool af en schoof de 1-1 binnen namens Fulham.

Gravenberch belangrijk

Vijf minuten na rust was er het hoogtepunt voor Gravenberch. De Nederlander krulde een bal die hij kreeg van Harvey Elliott beheerst in de verre hoek. Het was zijn eerste in de Premier League.

Diogo Jota zorgde na 71 minuten voor de bevrijdende 1-3. Hij werkte een steekpass van Gakpo via de keeper goed af.