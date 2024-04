United en Ten Hag geven 3-0 voorsprong weg, maar halen wel finale FA Cup

Toen Callum O'Hare met een door Aaron Wan-Bissaka van richting veranderd schot ook nog 3-2 maakte, was de spanning opeens helemaal terug. Na zijn treffer waren er nog tien minuten te spelen.

Wan-Bissaka was daarna ongelukkig. De back van United kreeg in blessuretijd een bal op zijn hand en daarom wees scheidsrechter Robert Jones naar de penaltystip. Haji Wright, oud-speler van VVV-Venlo, benutte die strafschop feilloos en dus was de comeback compleet: 3-3.

Kansen in verlenging

In de verlenging was er een grote kans voor Fernandes. De Portugees had pech dat zijn schot via de lat net voor de lijn landde. In de tweede helft van de verlenging was ook Coventry nog een aantal keren dreigend. Zo was Haji Wright heel dicht bij de 4-3, maar zijn schot ging net voorlangs.