Tennisster Lamens boekt grootste toernooizege en kruipt richting top 100

Lamens verkeert al enige tijd in vorm. De tennisster won vorige week bij de Billie Jean King Cup in Portugal al haar acht wedstrijden (vier enkelspelen en vier dubbels) namens Nederland, met onder meer een zege op toptienspeelster Jelena Ostapenko.

Mede dankzij de prestaties van Lamens dwong Nederland een play-offduel af voor promotie naar de wereldgroep.

Top 130

De tennisster krijgt dankzij haar toernooizege de top 130 in het vizier. Arantxa Rus is nu de hoogst genoteerde Nederlandse speelster (53ste).

Lamens wordt al lange tijd gecoacht door Martin van der Brugghen, die in het verleden ook de in 2021 gestopte Kiki Bertens onder zijn hoede had.