Waarschijnlijk weer uitstel Formule 1 op Zandvoort: race in najaar 2021

De organisatie van de Nederlandse grand prix hoopt dat er in het najaar van 2021 publiek bij de race welkom is. "De Formule 1 verheugt zich op een oranje zee die Zandvoort overspoelt. Dat beeld moet de wereld overgaan. Zonder publiek ziet dat plaatje er heel anders uit", zegt Louis Dekker, F1-commentator van de NOS. "Daarnaast heeft het circuit de enorme verbouwing niet gedaan om zonder publiek te gaan racen. Dat kunnen ze financieel niet bolwerken."

Het Formule 1-seizoen van 2020 werd deze zomer alsnog opgestart, maar de race in Zandvoort ging definitief niet door. Een precieze datum voor de editie van 2021 is nog niet bekend.

Daarmee laat de terugkeer van de Formule 1 op Nederlandse bodem nog even op zich wachten. De race op het circuit van Zandvoort zou dit jaar in mei voor het eerst in 35 jaar worden gehouden, maar vanwege de coronacrisis ging daar een streep doorheen.

"Ook de FOM (het management van de Formule 1, red.) is van mening dat de race in Zandvoort met publiek verreden moet worden", zegt Jan Lammers, sportief directeur van de Nederlandse grand prix.

"De onderhandelingen gaan op bijna dagelijkse basis door. De plannen zijn nog niet definitief, maar iedereen met gezond verstand kan bedenken dat de kans op het doorgaan van de race met publiek later in het jaar het grootst is."

Voor het eerst naar Saudi-Arabië

De Formule 1 heeft voor volgend seizoen een kalender voor ogen die lijkt op het schema van een 'normaal' racejaar. De Grand Prix van Australië moet de openingsrace worden, waarna het F1-circus langs de circuits van Bahrein, China en Vietnam trekt.

De eerste grand prix op Europese bodem is die van Spanje, in mei. Daarna volgen meerdere races in Europa, met tussendoor alleen een uitstapje naar Canada. Na de zomerbreak, doorgaans in augustus, moet het seizoen worden hervat met drie races op rij: België, Nederland en Italië.

Het slotstuk van het Formule 1-seizoen is traditiegetrouw de Grand Prix van Abu Dhabi, in december. Vlak daarvoor is de koningsklasse van de autosport van het plan voor het eerst te racen in Saudi-Arabië.