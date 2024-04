Topfavoriet Pogacar wint wielermonument Luik-Bastenaken-Luik, Van der Poel derde

Vanwege het pittige klimwerk in de Ardennen (4.270 hoogtemeters) was de Sloveen op voorhand topfavoriet in het vierde wielermonument van het jaar, ondanks de aanwezigheid van onder meer Mathieu van der Poel.

De Nederlandse wereldkampioen won, bij afwezigheid van Pogacar, al in de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix. En mede dankzij Van der Poel werd Pogacar in Milaan-Sanremo afgetroefd door Jasper Philipsen.

Geen tweestrijd

Van een tweestrijd kwam het niet in de 110e editie van La Doyenne, waar Van der Poel lang een bijrol speelde en een valpartij het verhaal van de dag leek te worden. Daarvoor hoopten negen dappere vluchters de koers te gaan kleuren.

De Nederlander Enzo Leijnse van dsm-firmenich-PostNL ging op pad met vier Fransen, twee Belgen, een Spanjaard en een Italiaan. Goed ingepakt reed het negental vooruit door het bijna winters aandoende Ardennenlandschap, waar de temperatuur in de eerste uren niet ver boven het vriespunt lag.

Bij het keerpunt van de koers in Bastogne (Baskenaken) bedroeg de voorsprong van de kopgroep ruim vier minuten, maar met het echte klimwerk in zicht zetten onder meer de UAE-ploeg van Pogacar en Bahrain Victorious - met onder meer Wout Poels en Santiago Buitrago in de gelederen - er een tandje bij.

Het gat naar de voorste mannen liep rap terug, de onrust in het peloton nam juist toe. In korte tijd werd twee keer gevallen in de grote groep. De schade viel mee, de gevolgen waren in eerste instantie groot. Een groot deel van het peloton, met daarin meerdere favorieten, werd opgehouden door de valpartij. Onder meer Van der Poel, Tom Pidcock en Alexander Vlasov moesten voet aan de grond zetten.