Steun voor vrouw (84) na anoniem verzoek om te verhuizen uit eengezinswoning

Een anoniem briefje in de bus van de 84-jarige Marijke uit Leiden maakte de afgelopen dagen veel los in de regio, en ver daarbuiten. In de brief werd gesuggereerd dat de vrouw, die in haar eentje in een eengezinswoning woont, egoïstisch is en beter naar een bejaardentehuis kan vertrekken. Afzender: 'de buren'.

Het is niet bekend van wie deze brief precies komt, maar deze week maakten verschillende buren duidelijk dat ze de inhoud ervan onzin vonden. Om hun bejaarde buurvrouw een hart onder de riem te steken, riepen ze andere buurtbewoners op steunbetuigingen aan haar te geven. Regionale media pikten het verhaal op en daardoor kreeg het een nog groter bereik. Nu staat de woonkamer van de Leidse vrouw vol met bloemen, kaarten en chocola.

Marijke woont al 37 jaar in het huis. Ze bracht er samen met haar man Piet hun kinderen groot. Piet overleed twee jaar geleden. Sindsdien wil Marijke het liefst naar een verzorgingstehuis, maar ze komt daar niet voor in aanmerking omdat haar gezondheid nog te goed is en ze zelfstandig is.