Vanavond op tv: Wat betekenen miljarden uit VS voor Oekraïne-oorlog? • Orgaandonatie bij mensen met migratieachtergrond • Zorgen om terrasbelasting

Miljardensteun voor Oekraïne, hoe gaat de oorlog nu verder?

Oekraïne kreeg gisteren zeer goed nieuws uit Amerika: het Huis van Afgevaardigden daar is akkoord met een steunpakket van 61 miljard dollar, omgerekend ruim 57 miljard euro. President Zelensky gaat dat geld gebruiken om zich beter te wapenen tegen de Russen. Als het geld er niet was gekomen dreigde een rampscenario in Oekraïne, met mogelijk zelfs een Derde Wereldoorlog tot gevolg.

De grote vraag is nu: wat gaan de Amerikaanse miljarden precies betekenen op het slagveld? De afgelopen maanden waren de Russen aan de winnende hand, verandert dat nu? En hoe reageert het Kremlin op de Amerikaanse steun aan Oekraïne?

We leggen die vragen voor aan Ihor Zhovkva, een van de belangrijkste stafchefs van Zelensky, en Rusland-correspondent Geert Groot Koerkamp.