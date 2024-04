'Effect miljardensteun VS pas over weken te merken op slagveld Oekraïne'

Reikhalzend kijkt Oekraïne uit naar het gisteravond toegezegde Amerikaanse steunpakket van 57 miljard euro uit de VS. De munitie, wapensystemen en onderdelen zijn hard nodig aan het front. Maar het duurt nog wel nog even voordat deze voorraden echt invloed hebben op het verloop van de strijd. Het Russische leger zal daarvan proberen te profiteren.

Experts verwachten dat de Verenigde Staten snel de eerste ladingen de grens over krijgen in Oekraïne. Vooral munitie is makkelijk geleverd via het logistieke netwerk van de NAVO, zegt defensieanalist Peter Wijninga. "De VS heeft allemaal opslagplaatsen verspreid over Europa en daarom kunnen er binnen een week al leveranties zijn."

Maar met de eerste batch artilleriegranaten en luchtafweerraketten is Oekraïne er nog lang niet. Rusland verovert gestaag terrein. Kyiv kampt met een nijpend tekort aan munitie, materieel en manschappen.

"Het is niet zo dat de wereld er morgen heel anders uitziet", zegt Mart de Kruif, voormalig-Commandant Landstrijdkrachten. Het is volgens hem een kwestie van langzaam opbouwen voor het Oekraïense leger. De Kruif denkt daarom dat het weken duurt voordat de bevoorrading effect heeft op het slagveld.