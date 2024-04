FC Twente verprutst eerste kans op titel met gelijkspel in Utrecht

In de eerste helft was er een flinke tegenvaller voor Twente-speelster Liz Rijsbergen. Ze moest al na elf minuten geblesseerd naar de kant.

Het ging lange tijd gelijk op in Utrecht. De thuisploeg kreeg een grote kans via Eshly Bakker, maar Twente was vaker gevaarlijk. De bevrijdende openingstreffer was van Marisa Olislagers in de 25ste minuut. Haar knal van afstand vloog prachtig in de linker kruising, waardoor Twente aan de leiding ging.