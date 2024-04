Jepchirchir volgt Hassan op bij marathon van Londen, applaus voor overleden Kiptum

De Keniaanse atlete Peres Jepchirchir heeft de marathon van Londen gewonnen in een tijd van 2.16.16. Ze volgt daarmee Sifan Hassan op, die vorig jaar bij haar debuut meteen de wedstrijd in Engeland won.

Jepchirchir werd na haar race bejubeld om haar tijd. In Londen liep de Keniaanse namelijk een 'Womans Only World Record': nog nooit was er een vrouw sneller in een marathon die alleen met vrouwen gelopen werd. Bij deze major in Groot-Brittannië starten de vrouwen namelijk eerder dan de mannen. Zij kunnen zich daardoor ook niet optrekken aan mannelijke lopers of tempomakers om een snelle tijd te lopen.

Jepchirchir liep in de slotfase met een ferme versnelling weg uit een groepje van vier en liep alleen naar de winst.

De Ethiopische Tigist Assefa, die vorig jaar in Berlijn een wereldrecord van 2.11.53 liep (in een race samen met mannen), eindigde als tweede. De derde plaats was voor de Keniaanse Joyciline Jepkosgei, die drie jaar geleden won in Londen.