Sprintsensatie in Amerika: Miller (17) loopt 100 meter sneller dan wereldkampioen

De 17-jarige Amerikaanse atleet Christian Miller heeft bij wedstrijden in Clermont (Florida) een razendsnelle 100 meter gelopen. Met een tijd van 9,93 seconden was hij zo vroeg in het outdoorseizoen zelfs al sneller dan regerend wereldkampioen Noah Lyles.

Lyles, die drie medailles won bij de laatste WK atletiek, liep vorige week een tijd van 10,01 op het sprintnummer, maar Miller dook daar zondag met een Amerikaans juniorenrecord dus onder.

De tiener is nu de snelste atleet op de 100 meter in 2024. De Nigeriaan Favour Ashe heeft de tweede seizoenstijd achter zijn naam: hij liep eerder dit jaar in een outdoorwedstrijd naar 9,99.