Jakobsen boekt eerste zege van het seizoen in massasprint Ronde van Turkije

Fabio Jakobsen heeft de eerste rit in de Ronde van Turkije gewonnen. De sprinter van dsm-firmenich-PostNL was na 135 km koers rond Antalya ongenaakbaar in de chaotische sprint en won voor het eerst in de kleuren van zijn nieuwe ploeg.

Zes man tekenden voor de vlucht van de dag, maar veel ruimte kregen ze niet. In het peloton controleerde de ploeg van Jakobsen, die in Turkije mag hopen op veel kansen om zijn sprint te oefenen voor de grotere koersen.

De laatste jaren eindigde de meerderheid van de acht etappes in een massasprint.