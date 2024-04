Verstappen na zege kritisch op raceprogramma in China: 'Te zwaar en stressvol'

Hoewel Max Verstappen dit weekend heerste tijdens de Grand Prix van China en met zijn zege weer een grote prijs van zijn wensenlijstje kon strepen, is hij uiterst kritisch op de opzet van het weekend. "Dat is te zwaar en stressvol, vooral voor de monteurs."

De Red Bull-coureur doelde daarmee op het programma dat de coureurs dit weekend af moesten werken. Na één vrije training volgde vrijdag al de kwalificatie voor de sprintrace. En op zaterdag reden de coureurs na de sprintrace meteen een kwalificatie voor de hoofdrace. Dat laatste was nog niet eerder gebeurd in de Formule 1.

"Het sprintweekend werkte beter dan voorheen, maar laten we niet overdrijven en dit 12 keer per jaar doen. We hebben al 24 grand prixs en ook nog zes sprintraces. Ik hoop dat het er niet meer worden dan dit, want dan slaat het door en schiet de sport zichzelf in de voet", zegt Verstappen zondag na de gewonnen race.

"Ik ben en blijf voorstander van het oude schema met de kwalificatie op zaterdag en de race op zondag."

'Auto nog beter dan in de sprintrace'

Desondanks kende Verstappen een grandioos weekend in Shanghai. De enigszins mislukte kwalificatie voor de sprintrace van vrijdag heeft hij allang weer verdrongen, want tijdens de sprintrace en de kwalificatie op zaterdag en de hoofdrace op zondag was Verstappen niet te stuiten.

In de race wist de Nederlander met grote voorsprong te finishen, ondanks twee safety car-situaties. Uiteindelijk had hij zo'n 14 seconden voorsprong op Lando Norris en zo'n 20 seconden op zijn eigen teamgenoot Sergio Pérez.

"De auto was in de race nog beter dan in de sprintrace", jubelt de drievoudig wereldkampioen.