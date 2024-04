Stam en Schoon naar finale van prestigieus beachvolleybaltoernooi in Mexico

Beachvolleybalsters Katja Stam en Raïsa Schoon hebben de finale bereikt van het Elite 16-toernooi in het Mexicaanse Tepic. In de halve finale versloeg het Nederlandse duo Valentina Gottardi en Marta Menegatti uit Italië in twee sets.

Na een zinderende eerste set, waarin Stam en Schoon na verlenging wonnen (23-21), was het Italiaanse verzet in de tweede set snel gebroken: 21-10. Eerder knokte het Nederlandse koppel, achtste op de wereldranglijst, zich in de kwartfinales langs de Brazilianen Tainá/Victoria: 21-12 23-25 15-9.

In de finale wacht een voor Stam en Schoon bekende opponent. In de nacht van zondag op maandag wachten Europese kampioenen Tanja Hüberli en Nina Brunner, met wie het Nederlandse duo onlangs nog trainden in Nederland. Het Zwitserse koppel staat negende op de wereldranglijst.

Mannen in kwartfinales klaar

De Nederlandse mannen kenden minder succes in Mexico. Voor Steven van de Velde en Matthew Immers waren de kwartfinales het eindstation. Het duo verloor met 2-1 in sets (23-21 19-21 15-11) van de Duitsers Nils Ehlers en Clemens Wickler.

Stefan Boermans en Yorick de Groot, eerder dit jaar nog winnaar van het eerste Elite16-toernooi in Qatar, meldden zich ziek af voor het duel met de Brazilianen George en Andre.