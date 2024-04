Zware overstromingen China bedreigen 127 miljoen mensen

In de Chinese provincie Guangdong, in het zuidoosten van het land, dreigen grote rivieren en meren op veel plekken buiten hun oevers te treden en grote gevaarlijke overstromingen te veroorzaken. Tienduizenden mensen in het binnenland zijn al geëvacueerd en een aantal kleinere steden staat al onder water. Ook is op meerdere plekken de stroom uitgevallen.

De Chinese autoriteiten hebben een waarschuwing afgegeven voor de zo'n 127 miljoen mensen in de regio. Ook wordt er bij steden op aangedrongen om voorzorgsmaatregelen te nemen.

Urenlange waterval

Lokale weerstations noemen de situatie "griezelig" en spreken van waterstanden die slechts eens in de vijftig jaar voorkomen. Guangdong heeft al dagenlang last van zware regenval en hevige wind. Inwoners spreken van een urenlange waterval uit de lucht. In sommige delen van de provincie regende het 12 uur achtereen hevig.

In Guangzhou, de provinciehoofdstad waar 18 miljoen mensen wonen, zitten de waterreservoirs vol en dreigen delen van de stad te overstromen. De dreiging van overstromingen komt op het moment dat het regenseizoen aanbreekt in de regio

Ook andere delen van China hebben last van natuurgeweld. In de provincie Guangxi, ten westen van Guangdong, heeft hevige wind gebouwen verwoest en hebben bewoners ook last van overstromingen door regenval.