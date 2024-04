Superieure Verstappen boekt zijn eerste grand prix-zege in China

Raketstart

Verstappen pakte de leiding bij de start, terwijl Alonso meteen de tweede plek overnam van Pérez. De Spanjaard ging prachtig buitenom in de eerste bochten naar rechts. Verstappen was meteen gevlogen: na een rondje had hij een voorsprong van 1,6 seconde.

Na vijf ronden had Pérez zijn tweede plek weer terug, maar was het gat naar Verstappen was al zo'n vijf seconden. Norris was de volgende die voorbijging aan Alonso.