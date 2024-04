Jeugdspeler SC Rheden overleden nadat hij onwel was geworden

Een jeugdspeler van voetbalclub SC Rheden is gisteren tijdens een wedstrijd onwel geworden en later in het ziekenhuis overleden. De jongen speelde in het Onder-13-team van de club.

Op de eigen site reageert de club met "met grote verslagenheid" op het overlijden van de jeugdspeler en wenst alle betrokkenen veel sterkte. "Onze gedachten gaan uit naar familie, vrienden, teamgenoten en overige betrokkenen die hem een warm hart toedragen."

Het bestuur van de club heeft een rouwperiode van een week afgekondigd. Hierbij zijn alle activiteiten geannuleerd. Op zondag 28 april neemt het eerste elftal voor de wedstrijd een minuut stilte in acht en zullen er ook rouwbanden gedragen worden.