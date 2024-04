Nieuwe aanslag op douanemedewerkers in Pakistan, zeven doden in paar dagen

Afgelopen donderdag was er in dezelfde regio, Dera Ismail Khan, ook al een aanslag op de douane. Medewerkers werden toen in hun auto beschoten, waardoor vijf mensen omkwamen. In beide gevallen zijn de aanvallers ontkomen, er is niemand gearresteerd. De verantwoordelijkheid voor de aanvallen is niet opgeëist.

De veiligheidssituatie in het grensgebied tussen Pakistan en Afghanistan is de afgelopen jaren verslechterd. In het verleden zijn aanslagen opgeëist door de Pakistaanse tak van de Taliban, TTP, een afkorting voor Tehreek-e-Taliban Pakistan. Die groepering onderhoudt banden met de Taliban in Afghanistan, de fundamentalistische moslims die daar de regering vormen.

De spanningen tussen de twee landen zijn door de aanslagen opgelopen. Pakistan zegt dat Taliban-strijders vanaf Afghaans grondgebied aanvallen uitvoeren op Pakistan en heeft Afghanistan opgeroepen daar een eind aan te maken. De Taliban in Afghanistan spreken dat tegen en zeggen dat Pakistan in eigen land een veiligheidsprobleem heeft.