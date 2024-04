Slot en Israël prijzen Hancko: 'Zit bijna met een blocnote bij teambespreking'

"Ik denk dat hij het daarna in zijn hoofd nog vijf, zes keer afspeelt", aldus Slot. "Daarnaast is hij altijd met zijn lichaam bezig. Het is geen toeval dat hij zoveel speelt. Hij geeft, wat de stand ook is, zowel op trainingen als in wedstrijden nooit op."

Italië te grote stap

Hancko doet alles om beter te worden en alles uit zijn carrière te halen. Dat gevoel werd sterker na de valse start die hij maakte in Italië. Na één seizoen bij het Slowaakse MSK Zilinia verhuisde de toen twintigjarige Hancko al naar Fiorentina.

"Dat was een grotere stap dan ik toen had moeten maken", zegt de inmiddels 26-jarige Hancko daar nu over. "Het was een moeilijk seizoen. Van de 38 wedstrijden zat ik er 35 op de bank. Ik was nog jong en had veel concurrentie."