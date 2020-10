Wereldkampioen 100 meter Coleman mist Spelen door schorsing

Bekijk in de video hieronder hoe Coleman vorig jaar wereldkampioen werd op de 100 meter.

Vorig jaar ontliep de 24-jarige Amerikaan nog ternauwernood een schorsing, nadat hij drie dopingtests had gemist. Dat had tot een schorsing van twee jaar kunnen leiden, maar volgens de regels (er moet per kwartaal gekeken worden) waren de gemiste controles officieel niet binnen een jaar. De zaak werd toen ingetrokken.

Atleet Christian Coleman, wereldkampioen op de 100 meter, is vanwege het overtreden van de dopingregels voor twee jaar geschorst. De sprinter kan deelname aan de Olympische Spelen van volgend jaar in Tokio vergeten.

Overigens verklaarde Coleman destijds dat hij "meer dan bereid was" om zich te laten testen op die dag in december vorig jaar, maar dat de onaangekondigde controle precies kwam op het moment dat hij kerstinkopen aan het doen was.

"Als iemand mij gebeld had, kon ik de test doen en verdergaan met mijn avond", schreef Coleman in een verklaring op Twitter. Hij zei dat hij bij al zijn andere testen wel gebeld was, ook toen hij twee dagen na het missen van zijn test alsnog gecontroleerd werd.

"Toen werd er niks gevonden en ook niet bij alle testen sindsdien. Ik zou mij tot het einde van mijn carrière zelfs elke dag willen laten testen om te laten zien dat ik onschuldig ben. Ik denk dat men mij bewust een test heeft willen laten missen."