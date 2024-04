Twente-icoon Jansen springt na negen jaar in het diepe: 'Goed om jezelf te prikkelen'

Voetballers willen nog weleens - volgens de kenners - te vroeg voor een buitenlandse club kiezen, maar daar kan Renate Jansen niet van beticht worden. De aanvalster is pas in de loop van haar negende eredivisieseizoen in dienst van FC Twente op het idee gekomen haar heil een keer over de grens te zoeken. Op 33-jarige leeftijd.

Jansen heeft het gewoon al die tijd veel te goed naar haar zin gehad in Enschede. "Ik heb mij hier vanaf moment één thuis gevoeld. Ik voelde mij meteen welkom in het team. Er is hier altijd een fijne clubcultuur geweest. Dat familiaire is heel fijn. En met Twente speel je altijd om de prijzen. Dat maakt het natuurlijk extra leuk voor een topsporter."

Toch gaat ze de 'familie' dus verlaten. "Ja, haha. Ik vond het wel heel moeilijk, maar je moet jezelf soms ook in het diepe gooien en verder denken. Ik denk dat het ook goed is om jezelf te prikkelen en daar hoort soms ook een minder leuke keuze bij."