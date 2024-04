NEC in acht maanden van crisis naar bekerfinale: 'Meijer heeft echt volgehouden'

Met de tijd begon NEC frisser en herkenbaarder te spelen. Op het middenveld werd steeds leuker voetbal gespeeld, met spelers als Dirk Proper en aankoop Mees Hoedemakers als uitblinkers. De positie van trainer Rogier Meijer stond niet meer ter discussie.

Maar NEC kwam niet ongeschonden de winter door. Vooral de hartproblemen van Bas Dost hadden veel impact. "We hebben in de winter ook tegenvallers gehad", zegt Aalbers. "De situatie rondom Bas Dost was zwaar. En we raakten Magnus Mattsson kwijt aan FC Kopenhagen."

Volhouden

Hoewel het gedwongen afscheid van Dost nog altijd pijn doet, trok NEC de stijgende lijn van voor de winterstop door. Steeds meer spelers raakten in vorm en Tjaronn Chery bleek een uitstekende vervanger van Mattsson.

In de competitie werd de ongeslagen reeks van PSV doorbroken en werd de derby tegen Vitesse in Arnhem gewonnen. In de laatste weken van het seizoen hijgen de Nijmegenaren in de nek van nummer vijf Ajax. In de beker rekende NEC af met Go Ahead Eagles, ADO Den Haag en SC Cambuur.