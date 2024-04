Wilders zegt aangifte te doen tegen Timmermans

Overigens lijkt "niets nalaten" een verspreking. In de tekst die journalisten van tevoren kregen, stond "niet nalaten". Het lijkt ook uitgesloten dat Timmermans tot geweld wilde oproepen.

Pim Fortuyn

In een andere tweet roept Wilders zijn aanhangers op hem te helpen "een eind te maken aan deze levensgevaarlijke linkse ophitserij". Hij verwijst daarbij naar de moord op Pim Fortuyn, die in 2002 werd doodgeschoten door de milieuactivist Volkert van der Graaf.

"Ga de komende dagen allemaal aangifte doen tegen Frans Timmermans bij de politie in je eigen gemeente om de haat van links te stoppen."

Twitter-incontinentie

Wilders onderhandelt met VVD, NSC en BBB over de vorming van een kabinet, maar houdt zich niet aan de bij formatie-onderhandelingen gebruikelijke 'radio-stilte'. Op X gaf hij al meermalen commentaar dat bij zijn onderhandelingspartners niet goed viel.

Timmermans had het in zijn toespraak op het congres in Apeldoorn ook over de "permanente Twitter-incontinentie" van de PVV-leider.