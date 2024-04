Mogelijk tekort aan donororganen voor mensen met migratieachtergrond

Het is niet bekend welke gevolgen de verschillen precies hebben voor de wachtlijsten en overlijdenskansen van etnische minderheden. In het Verenigd Koninkrijk is dit wel onderzocht: niet-westerse patiënten wachten daar langer op een transplantatie. Vooral bij nieren speelt etniciteit een aanzienlijke rol. Patiënten zijn daarbij dubbel benadeeld omdat nierfalen vaker voorkomt bij mensen met een niet-westerse achtergrond.

"Nu we dit van andere landen weten zou het interessant zijn om er hier ook naar te kijken", aldus Naomi Nathan, directeur van de Nederlandse Transplantatie Stichting. "Het is nu bij wet verboden om etniciteit te registreren, maar we moeten met het ministerie en met artsen kijken hoe we dit kunnen onderzoeken op een manier die kan en zinvol is."

Demissionair minister Pia Dijkstra (Volksgezondheid), destijds initiatiefnemer van de donorwet als Kamerlid van D66, zegt tegen Nieuwsuur dat ze het niet wenselijk vindt om etniciteit te registreren. Ze ziet er geen wettelijke grondslag voor. Het ministerie heeft wel geld beschikbaar gesteld voor meer onderzoek naar etniciteit en orgaandonatie.

'Donorgesprek moet beter'

In het Verenigd Koninkrijk is de overheid gerichte campagnes gestart om het aantal donoren onder Britten met een niet-westerse achtergrond te vergroten. Onder andere Imams worden ingezet om in filmpjes patiënten aan te moedigen zich te registreren als orgaandonor.

"Binnen de wereldgodsdiensten, waaronder de Islam, wordt er verschillend gedacht over orgaandonatie. Een van de meningen is dat het is toegestaan", zegt Mustafa Bulut, geestelijk verzorger bij het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis.

Artsen mogen alleen tot orgaandonatie overgaan als ook de nabestaanden ermee instemmen. Bulut is regelmatig op de intensive care bij de gesprekken tussen arts en familie over donatie. Hij ziet dat religie niet de belangrijkste reden is om niet te doneren.

"Religieuze mensen beschouwen hun lichaam bijvoorbeeld als Gods eigendom en zeggen daarom vaak niet meteen 'ja'. Maar ik zie dat er meer speelt: het slechtnieuwsgesprek bij biculturele of niet-Nederlandse patiënten wordt te snel gevoerd. De vraag over orgaandonatie wordt vaak te snel gesteld na het overlijden waardoor de familie er niet mee instemt. Er is geen ruimte geweest om het slechte nieuws te verwerken. Er zou meer aandacht moeten zijn voor hoe je dit soort gesprekken voert binnen verschillende culturen."

De Nederlandse Transplantatie Stichting is gestart met gesprekstrainingen voor artsen met daarin aandacht voor verschillende religies. Ook organiseert de stichting donordialogen gericht op mensen met een niet-westerse migratieachtergrond.